Brighton, De Zerbi annuncia un lungo stop per Ansu Fati

Brutte notizie per Roberto De Zerbi e il suo Brighton, che questa sera sarà impegnato in Europa League. Sembra più grave del previsto l’infortunio muscolare rimediato da Ansu Fati in occasione della gara col Nottingham Forest. Il tecnico italiano in conferenza stampa ha annunciato che la squadra dovrà fare a meno del suo giovane talento tanto “per molto tempo”. Monitora la situazion anche il Barcellona, proprietario del cartellino di Ansu Fati: secondo i media spagnoli il giocatore avrebbe rimediato una lesione alla coscia che lo potrebbe tenere ai box fino a tre mesi.