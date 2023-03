Brighton-Crystal Palace interrotta: problemi all’impianto elettrico, si disattiva goal line technology

E’ stata interrotta la partita Brighton-Crystal Palace a inizio secondo tempo. Il motivo risiede nella rottura dell’impianto elettrico dello stadio, che è rimasto per pochi secondi poco illuminato, ma con altri problemi a cascata agli strumenti elettronici, e non ha consentito ciò di poter proseguire. In corso l’intervento dei tecnici per ripristinare goal line technology e auricolari e poter riprendere a giocare, dopo cinque minuti di stop si riparte.