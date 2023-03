Napoli-Eintracht, gol di testa di Osimhen: quarti a un passo, ma non esulta (VIDEO)

di Giorgio Billone 8

Sempre lui, sempre Victor Osimhen. E’ suo al 46′ del primo tempo di Napoli-Eintracht Francoforte il gol che con tutta probabilità trascinerà gli azzurri per la prima volta nella loro storia ai quarti di Champions. Illumina Lobotka per Politano, che crossa al bacio. Il nigeriano è tutto solo, pasticcio difensivo dei tedeschi e incornata vincente. In alto ecco il video del gol.