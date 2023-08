Brasile, tragedia Corinthians: si ribalta bus tifosi, 7 morti e 27 feriti

di Michele Muzzarelli 1

Tragedia nel mondo del calcio brasiliano per il grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman che stava riportando a casa 43 tifosi del Corinthians, di ritorno da una trasferta a Belo Horizonte. Il bus, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è ribaltato causando la morte di sette persone. Tra gli altri passeggeri ci sono anche 27 feriti, in condizioni più o meno gravi. Una vera e propria disgrazia, con la società del Corinthians che ha comunicato che sosterrà economicamente le famiglie delle persone decedute nell’incidente.