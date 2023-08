Varriale: “E’ tornata la Juventus, con annessi e connessi. Discutibili le decisioni dell’arbitro”

“È tornata la Juventus (con annessi e connessi). Travolta l’Udinese, capitalizzando 2 gravi errori difensivi dei padroni di casa. Grandi protagonisti Chiesa e Cambiaso. Discutibili le decisioni di Rapuano su 2 episodi in area, ma la Juve mostra uno spirito e un’intensità diversa”. Questo il tweet di Enrico Varriale, giornalista Rai di fede napoletana, sulla partita della Juventus in casa dell’Udinese, vinta nettamente dai piemontesi per 0-3, con un rigore concesso e contestato dai padroni di casa, che a loro volta ne hanno chiesto un altro – non concesso – a favore, episodi sui quali fa leva lo stesso Varriale.

