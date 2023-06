Bordeaux, severa punizione: 0-3 a tavolino nell’ultima giornata, sfuma la Ligue 1

Con un comunicato stampa, il Bordeaux ha annunciato di aver appreso la decisione odierna della Commissione Disciplinare della Federcalcio francese, che ha optato per far perdere loro 0-3 a tavolino l’ultima partita di campionato col Rodez, facendo così sfumare dinanzi ai loro occhi la possibilità di tornare subito in Ligue 1. Tramite una nota, il Bordeaux ha affermato che “la decisione è tanto incomprensibile quanto sproporzionata. La società fa sapere che contatterà il CNSOF il prima possibile per difendere i propri diritti e la correttezza sportiva”.