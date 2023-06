Basket, finale playoff Serie A2 2022/2023: Pistoia piega Torino in gara-2, serie sul 2-0

Prosegue la finale del tabellone argento di Serie A2 2022/2023. Nella serie tra Pistoia e Torino oggi è andata in scena gara-2. I padroni di casa, dopo aver vinto gara-2, la spuntano su Torino con il punteggio di 69-62. Decisivo lo strappo nel finale di terzo quarto dove Pistoia ha sfiorato i 10 punti di vantaggio sul 53-44. Varnado e Copeland combinano 31 punti 12 rimbalzi e 9 assist, 17+9+4 per il primo e 14+3+5 per il secondo, rispondendo ai 26 punti della coppia Guariglia-Mayfield e agli 11 di Pepe, che non bastano a Torino per evitare il secondo ko su due nella serie. Ora la squadra di Brienza potrà chiudere la serie a Torino in gara -3, che si giocherà giovedì 15 giugno alle 20:45.