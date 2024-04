Bild: clamoroso dietrofront del Bayern Monaco, si pensa ad un ritorno di Nagelsmann

Dopo aver annunciato l’addio di Thomas Tuchel a fine stagione, il Bayern Monaco si sta guardando intorno per cercare un sostituto in vista del prossimo anno. Sfumato Xabi Alonso, i nomi sul taccuino della dirigenza sarebbero De Zerbi e Schmidt, ma si parla anche di Conte. Secondo quanto rivelato dalla Bild, però, nelle ultime settimane è emerso un chiaro favorito: Julian Nagelsmann. Esonerato lo scorso anno a marzo, proprio per far spazio a Tuchel, l’attuale ct della Germania potrebbe far ritorno in Baviera. Per quanto possa sembrare tragicomico, in realtà c’è una spiegazione razionale dietro a questo dietrofront che avrebbe del clamoroso.

A riportarlo alla guida dei bavaresi non sarebbero infatti coloro che l’avevano esonerato, ovvero Oliver Kahn e Hasan Salihamdzic, bensì il nuovo direttore sportivo Max Eberl, che ne apprezza le qualità. Proprio in questi giorni, la Federcalcio tedesca aveva auspicato un rinnovo di contratto di Nagelsmann, in scadenza alla fine degli Europei, ammettendo però come il commissario tecnico avesse l’imbarazzo della scelta viste le tante offerte dei top club europei. A questo punto non è da escludere un incredibile ritorno al Bayern, anche per riprendersi uno scudetto di cui era stato privato (quando è stato sollevato dall’incarico, i bavaresi erano primi in classifica).