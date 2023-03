Benzema, un fantasma al Clasico. Zero in pagella da AS: “Invisibile”

La stagione del primo Pallone d’oro è allo stesso tempo una delle più difficili della sua carriera. Karim Benzema, tra infortuni e ricadute, ha segnato 11 gol in Liga e 3 in Champions. Non pochi, ma non all’altezza del suo rendimento recente. E la prestazione offerta nel Clasico tra Barcellona e il suo Real Madrid non è stata sufficiente, a tal punto che AS ha deciso di assegnargli uno zero in pagella:“Nove palle perse, zero giocate. Di nuovo invisibile, non fa niente di niente. Non riesce a ricevere palla, né a trovare la zampata in area. È a mille leghe di distanza dal giocatore che ha vinto il Pallone d’Oro. Lo vediamo senza ritmo, lento; se il Real Madrid ritroverà il suo attaccante, avrà un tesoro, ma sta aspettando questo giorno da troppo tempo”. Dopo la delusione per l’infortunio al Mondiale, Benzema non è più tornato quello di prima. E intanto il Real Madrid sembra iniziare a ricercare un centravanti di riserva.