Inter, Skriniar convocato in nazionale nonostante l’infortunio: verrà visitato dai medici slovacchi

Nonostante i problemi fisici che l’hanno costretto a saltare la sfida contro la Juventus, il difensore dell’Inter Milan Skriniar risponderà alla chiamata della Slovacchia. Il calciatore sarà visitato dallo staff medico e con ogni probabilità resterà in ritiro, determinato a fare tutto il possibile per recuperare in vista del match contro la Bosnia. Inoltre, come riporta Tuttosport, Skriniar è tra i candidati per il premio di ‘miglior giocatore dell’anno’ che verrà assegnato nella giornata odierna di lunedì 23 marzo.