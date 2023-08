Benzema scontento all’Al Ittihad, media arabi: ha litigato con Espirito Santo

I soldi fanno la felicità? Secondo Karim Benzema, allo stato attuale, decisamente no. L’attaccante francese ha lasciato in questa sessione di calciomercato il Real Madrid per accasarsi in Arabia Saudita, all’Al Ittihad, ma dopo pochi mesi ha già chiesto alla società di trovare una soluzione visto il malcontento. In particolare, alla base del disappunto del Pallone d’Oro in carica ci sono due ragioni. La prima riguarda la fascia di capitano, che non gli è stata data nonostante le sue richieste. La seconda, ben più significativa, è da ricercare nel suo rapporto con l’allenatore Nuno Espirito Santo. Quest’ultimo avrebbe rinfacciato alla società di “non aver chiesto il suo acquisto” poiché non si adatta al suo stile di gioco. Come se non bastasse, il portale arabo Asharq Al-Aswat riporta addirittura di una serie di battibecchi tra i due.