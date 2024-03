Bellingham contro Greenwood, caso archiviato: potrebbe aver detto ‘rubbish’ e non ‘rapist’

Il caso del presunto insulto di Jude Bellingham all’indirizzo di Mason Greenwood durante Getafe-Real Madrid è stato archiviato dalla Liga. Il giorno dopo la partita, disputata l’1 febbraio, il club azulón presentò denuncia agli organi preposti della Liga per giudicare sull’episodio. Secondo l’accusa Bellingham avrebbe detto ‘rapist’ (‘stupratore’) a Greenwood, arrestato nel gennaio 2022 per le accuse (poi cadute in un secondo momento) di aggressione e tentato stupro da parte della sua compagna. La Liga ha richiesto una perizia di esperti, ma non si è arrivati ad un giudizio. Come spiega Marca, infatti, non è stato chiarito il labiale del giocatore, che potrebbe anche aver detto ‘rubbish’, cioè ‘spazzatura’. Bellingham sarà comunque costretto a saltare le prossime due partite di campionato per lo sfogo contro l’arbitro Gil Manzano per l’annullamento del suo gol nel finale di Valencia-Real Madrid.