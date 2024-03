Boxe, Preolimpico Busto Arsizio 2024: Alessia Mesiano batte Marin e vola in semifinale nei 54kg

Alessia Mesiano è ad una vittoria dal sogno Parigi 2024. Nel Torneo di Qualificazione Olimpica, in corso di svolgimento a Busto Arsizio, l’azzurra dei 60kg ha superato la romena Marin ai quarti di finale staccando il biglietto per le semifinali della E-Work Arena. Può sorridere, nei 54kg, anche Sirine Charaabi, che ha battuto 4-1 la polacca Sandra Drabik conquistando il pass per gli ottavi di finale dove, il prossimo 9 marzo, si troverà di fronte la spagnola Lopez. “Ho sofferto tantissimo l’attesa di iniziare il torneo perché non sono abituata ad aspettare una settimana, sono sempre stata tra le prime ad iniziare e non sono contenta della prestazione. Ma ci sta perché non riuscivo ad ascoltare l’angolo, non ero molto concentrata, ho cercato di anticiparla e ci sono riuscita. Ho rotto il ghiaccio e spero di fare meglio nei prossimi match”, le parole di Charaabi. Niente da fare invece per Salvatore Cavallaro, sconfitto dal bulgaro Kiwan nei sedicesimi della categoria 71 Kg.