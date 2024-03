Dopo il pass olimpico per Parigi 2024 nei 50, Leonardo Deplano stacca anche quello della staffetta 4×100 stile libero e lo fa con il tempo di 48”09 nuotato nei 100 nella sessione mattutina degli Assoluti primaverili a Riccione, aspettando la finale del pomeriggio in cui i margini per migliorare non mancano. Per avere il pass nella gara individuale invece Deplano dovrà attendere, oltre alla finale del pomeriggio, anche le prime frazioni delle 4×100 sl previste sabato. Quarto crono per il primatista italiano (47″45) Alessandro Miressi che il biglietto per Parigi invece ce l’aveva in tasca sin dai campionati invernali. Secondo posto Paolo Conte Bonin (48”41), davanti a Lorenzo Zazzeri (48”66). In finale anche Filippo Megli (49”18), Stefano Di Cola (49”28), Manuel Frigo (49”28) e Thomas Ceccon, con quest’ultimo dentro col brivido dopo il quarto posto nella penultima batteria con 49”36. Nei 100 stile libero femminile unica a rompere il muro dei 55” è Chiara Tarantino, che nuota in 54”98, davanti a Federica Toma (55”41), Sofia Morini (55”59), Sara Curtis (55”61), Emma Virginia Menicucci (55”68), Paola Biagioli (55”74), Costanza Cocconcelli (55”76), Cristiana Stevanato (55”86).

Nei 200 misti donne è di Francesca Fresia il miglior crono del mattino con 2’15″40. Meglio di Claudia Di Passio, seconda in 2’15″70, e Anna Pirovano (2’16”32). Quarto tempo invece per la primatista italiana (2’09″30) Sara Franceschi che non va oltre il 2’16″43. In finale anche Chiara Della Corte (2’16.93), Giada Alzetta (2’17.26), Anita Gastaldi (2’17.40) e Francesca Fangio (2’18.02). Tra gli uomini, senza il primatista azzurro Alberto Razzetti (già qualificato per le Olimpiadi), il miglior crono lo stampa Massimiliano Matteazzi in 2’01.83, precedendo Alessandro Tredici (2’02.56) e Christian Mantegazza (2’02.93). Vanno avanti Lorenzo Altini (2’02.95), Pier Andrea Matteazzi (2’03.27), Lorenzo Glessi (2’03.34), Samuele Martelli (2’03.47) e Pietro Paolo Sarpe (2’03.52). Nelle serie lente degli 800 stile maschili è di Andrea Filadelli il miglior tempo in 8’06″24, mentre in testa alla graduatoria provvisoria dei 1500 stile donne, aspettando la serie 1 del pomeriggio, c’è Valerie Buffa (16’35”98).