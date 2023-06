Bayern Monaco, ufficiale l’acquisto di Raphael Guerreiro

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto a parametro zero di Raphael Guerreiro. Il giocatore portoghese, con cittadinanza francese, 29enne, arriva in Baviera arriva da svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Borussia Dortmund. L’esterno ha firmato un contratto fino al 2026. “Quando è arrivata la chiamata dal Bayern, ha preso rapidamente questa decisione. È un onore per me giocare con la maglia di questo grande club: apprezzo molto anche Thomas Tuchel, col quale ho lavorato insieme al Dortmund“, le prime parole di Raphael Guerreiro da calciatore del Bayern.