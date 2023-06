Italia-Francia Under 21 su Rai: oltre tre milioni di spettatori

Una sconfitta tra le polemiche, che tiene incollati allo schermo oltre tre milioni di spettatori. Nella serata di ieri, giovedì 22 giugno 2023, la partita d’esordio degli azzurrini under 21 contro la Francia su Rai1 ha interessato 3.206.000 spettatori pari al 19.1% (pre e post nel complesso: 2.292.000 – 14.6%) di share. Al 36’ Pellegri ha risposto alla rete iniziale di Kalimuendo, ma nel secondo tempo un errore di Udogie e il destro vincente di Barcola sono valsi i tre punti alla nazionale francese. Domenica la nazionale under 21 scenderà in campo nuovamente contro la Svizzera, ma il match in questo casà andrà in onda su Rai 2.