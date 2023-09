Bayern Monaco, Tuchel sul 7-0 al Bochum: “Prestazione di altissimo livello”

Dopo la roboante vittoria per 7-0 del suo Bayern Monaco contro il Bochum, il tecnico Thomas Tuchel non ha potuto che lodare la sua squadra: “Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra e del modo in cui hanno affrontato la partita. Oggi è stato un chiaro passo avanti. Abbiamo giocato in modo diretto e con molta velocità. È stata una prestazione ad altissimo livello da parte di tutta la squadra“. I bavaresi hanno mantenuto la vetta della Bundesliga con 13 punti grazie alla goleada di oggi, e in settimana hanno iniziato con il piede giusto anche in Champions League, vincendo 4-3 contro il Manchester United.