Bayern Monaco, The Athletic: accordo con il Tottenham per Kane. Ora l’attaccante deve decidere il suo futuro

Il Bayern Monaco ha raggiunto raggiunto un accordo con il Tottenham per l’acquisto di Harry Kane, afferma The Athletic citando fonti tedesche. Dopo le prime tre offerte rifiutate dal club londinese, la proprietà degli Spurs sembra aver accettato una quarta proposta arrivata dalla compagine bavarese da più di 100 milioni di euro (86,4 milioni di sterline, 110 milioni di dollari). Ora la decisione spetta all’attaccante, il quale voleva che la situazione si risolvesse prima dell’inizio della Premier League. Kane, che ha il contratto in scadenza nel 2024, non spinge per andar via ma allo stesso tempo non ha trovato un accordo per il rinnovo con la sua attuale squadra.