Bayern Monaco, possibile taglio salariale per Neuer dopo infortunio sugli sci

Possibile taglio salariale per Manuel Neuer. Il Bayern Monaco discuterà con il portiere, escluso per il resto della stagione per essersi rotto una gamba mentre sciava. Il club non ha nascosto il suo dispiacere per il fatto che il capitano abbia corso questo rischio sciando dopo l’uscita della Germania dai Mondiali di Qatar 2022. Per sostituire Neuer, il Bayern ha comprato Yann Sommer dal Borussia Mönchengladbach per 8 milioni di euro, e sembra voler recuperare parte del denaro punendo il 36enne. “Discutiamo sempre di questi problemi con il giocatore stesso”, ha detto l’amministratore delegato Oliver Kahn.