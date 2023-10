Bayern Monaco: Mazraoui incontra il compagno di squadra israeliano Peretz dopo il post pro Palestina

Il giocatore del Bayern Monaco Mazraoui ha incontrato il suo compagno di squadra israeliano Daniel Peretz dopo aver condiviso contenuti pro-Palestina sui social media. Secondo la Bild l’incontro è avvenuto ad Istanbul in occasione della vittoria per 3-1 del Bayern in Champions League contro il Galatasaray ed è stato organizzato dal presidente del club Herbert Hainer. Il numero 1 del club ha avuto prima dei colloqui individuali con il marocchino Mazraoui e il neo-acquisto portiere israeliano Peretz prima di un incontro tra tutti e tre. Il giocatore del Bayern aveva condiviso un video filo-palestinese su Instagram una settimana dopo l’attacco del 7 ottobre contro Israele dalla Striscia di Gaza controllata dal gruppo militante islamico Hamas. Il club bavarese ha detto la settimana scorsa di aver parlato con Mazraoui e di essersi fermato prima di sanzionarlo, cosa che è stata criticata dal presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster. Mazraoui ha giocato contro il Galatasaray, con l’amministratore delegato del Bayern Jan-Christian Dreesen che ha elogiato l’allenatore Thomas Tuchel dopo la partita per aver cercato di integrare Mazraoui mentre si prendeva cura anche di Peretz.