Rugby: dal 2026 ecco la nuova Nations Championship, dal 2027 i Mondiali a 24 squadre

Adesso è ufficiale. A pochi giorni dalla finale dei Mondiali 2023 in Francia, World Rugby ha confermato le due novità principali uscite fuori dall’ultimo consiglio. In particolare, dalla prossima edizione della coppa del mondo, in Australia nel 2027, le squadre partecipanti saranno 24 e non più 20. Inoltre, a partire dal 2026 e con cadenza biennale, le migliori nazionali mondiali di rugby, compresa l’Italia visto che parteciperanno le formazioni del Sei Nazioni, si cimenteranno nella nuova Nations Championship, dunque con la partecipazione anche di Australia, Sudafrica e Nuova Zelanda e con l’aggiunta di Giappone e Fiji. Il numero uno della federazione mondiale della palla ovale, Alan Gilpin, ha negato che la ‘Nations Championship’ sia un torneo elitario che accrescerà il dominio delle squadre più forti e ha annunciato che verrà esteso il calendario delle partite di qualificazione.