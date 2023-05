Bayern Monaco, agente Nagelsmann: “Julian non sapeva dell’esonero, un giornalista ci ha informato”

Interessante retroscena rivelato da Volker Struth, procuratore dell’ex tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann. L’agente ha proprio spiegato la modalità con cui il suo assistito ha saputo dell’esonero dalla panchina dei bavaresi. “Io e Julian stavamo bevendo un bicchiere di vino quando un giornalista mi ha chiamato informandomi della notizia. Julian non sapeva nulla, quando gliel’ho detto ha risposto ‘Stai scherzando?’ – racconta Struth – A quel punto abbiamo chiamato Salihamidzic (ds del Bayern, ndr) che ha confermato tutto. Ero convinto che non sarebbe successo nulla fino alle partite di Champions con il City, ci avrei scommesso. Non è stato l’esonero il problema, ma il come.”