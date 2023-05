Inter-Milan: l’esultanza di Simone Inzaghi al gol di Lautaro, corsa sotto la Curva (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Simone Inzaghi si è sempre contraddistinto per la sua professionalità e compostezza, ma si sa, in certi momenti quest’ultima viene meno. Come dopo la rete di Lautaro Martinez messa a segno nella sfida di ritorno della semifinale di Champions League. Il tecnico nerazzurro non ha contenuto la gioia e si è diretto, correndo per mezzo campo, sotto la curva insieme ai suoi giocatori, per festeggiare la rete del definitivo 3-0. Di seguito il video.