Golf, DP World Tour 2024: otto italiani in gara nell’Alfred Dunhill Championship

Un’altra tappa in Sudafrica per il DP World Tour 2024, che da Johannesburg si sposta questo fine settimana a Malelane per l‘Alfred Dunhill Championship. L’evento, arrivato alla 23esima edizione, vedrà in gara otto dei nove giocatori italiani con carta piena sul circuito, tutti ad eccezione di Francesco Molinari. Proveranno a ottenere un altro buon risultato Renato Paratore, Matteo Manassero e Francesco Laporta, tutti in top-10 la scorsa settimana. Con loro, sul green ecco pure Guido Migliozzi (al debutto sul DP World Tour 2024), Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Filippo Celli e Lorenzo Scalise. Dopo la doppietta firmata rispettivamente al Joburg e al South African Open, Dean Burmester, insegue il tris di successi. Tra i più attesi anche Louis Oosthuizen, campione Major (ha fatto suo il The Open nel 2010) che nei giri di apertura avrà al suo fianco l’inglese Dan Bradbury e Paratore. Il torneo, che metterà in palio 1.500.000 euro, di cui 255.000 andranno al vincitore, è il penultimo appuntamento prima della pausa natalizia.