Bayer Leverkusen, Xabi Alonso annuncia: “Resto anche nella prossima stagione”

Xabi Alonso ha annunciato quale sarà il suo futuro. Il tecnico del Bayer Leverkusen in occasione della conferenza stampa indetta alla vigilia del match interno contro l’Hoffenheim ha annunciato la sua decisione di rimanere nel suo attuale club anche per la prossima stagione: “Ci sono state anche moltissime speculazioni in merito al mio futuro. Per questo motivo ho utilizzato la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali per riflettere su cosa fare. La decisione è quella di continuare ad allenare il Bayer Leverkusen. Ho analizzato tutto e ho capito che questo è il luogo e il club giusto per continuare il mio percorso di crescita come allenatore”.

Un clamoroso colpo di scena che spegne tutte le sirene di mercato che lo davano già partente verso Bayern Monaco o Liverpool. Dunque il tecnico classe 1981, che sta guidando le Aspirine al primo titolo in Bundesliga con dieci punti di vantaggio sui bavaresi, siederà ancora sulla panchina del Leverkusen durante la prossima stagione. E magari da Campione di Germania.