“Possiamo andare a +15 sul Real Madrid, non possiamo fallire”. Xavi carica così in conferenza stampa il Barcellona alla vigilia della gara di Liga con il Girona che potrebbe indirizzare definitivamente il campionato. “Stiamo disputando un campionato straordinario, questo è un passo importante. Noi giochiamo in casa e questo ci motiva”.