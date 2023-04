Liga 2022/2023, doppietta di Muriqi nel 3-3 tra Valladolid e Maiorca

Grande doppietta di Vedat Muriqi nel 3-3 con cui il Maiorca ferma il Real Valladolid fuori casa: l’ex attaccante della Lazio mette altri due gol nel suo paniere e raggiunge quota 12 reti in campionato, avvicinandosi sempre più al proprio primato personale di 17, fatto registrare con il Giresunspor nel 2015/2016 e con il Rizespor nel 2018/2019. Partita divertentissima quella che si è disputata in questa domenica di Pasqua presso lo Stadio José Zorrilla di Valladolid, con i padroni di casa che hanno chiuso il primo tempo avanti 1-0 grazie al gol di Kike Pérez. Proprio Muriqi ha, al 53′, messo a segno la rete dell’1-1, prima del 2-1 siglato dal Maiorca pochi minuti dopo, al 58′ con Manu Morlanes. Il Valladolid ha reagito immediatamente: al 68′ con Selim Amallah e all’86’ con Monchu, sono giunti i gol che hanno portato i padroni di casa in vantaggio per 3-2, ad un passo da una vittoria che sarebbe stata fondamentale nella corsa salvezza. Al 94′, però, Muriqi è stato freddissimo dal dischetto e ha fissato lo score sul 3-3, regalando alla sua squadra un ottimo punto fuori casa: il Maiorca, in classifica, è ora 12esimo con 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi, 12 sconfitte), mentre il Valladolid è 15esimo a quota 29 (8 vittorie, 5 pareggi, 15 sconfitte).