Europa e Conference League: le designazioni arbitri per le gare di Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina

L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le sfide valide per il ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. Due le squadre italiane, vale a dire la Juventus, opposta al Nantes, e la Roma, contro il Salisburgo. A dirigere il match dei bianconeri, reduci dall’1-1 dell’Allianz Stadium, sarà lo spagnolo José Marìa Sanchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Il fischietto dell’incontro dei giallorossi sarà invece lo sloveno Slavko Vincic, assistito da Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Giallorossi chiamati a reagire dopo la sconfitta di misura in Austria.

Sono stati resi noti anche i nomi degli arbitri delle gare di Conference League 2022/2023, sempre valide per il ritorno dei playoff. Cluj-Lazio (si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei biancocelesti) è stata affidata al tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Stefan Lupp e Marco Achmüller. La scelta per Fiorentina-Braga (4-0 per i viola sette giorni prima) è ricaduta invece sul francese Benoît Bastien, coadiuvato da Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu.

FC Nantes (FRA) – Juventus (ITA)

Referee: José María Sánchez (ESP)

Assistant Referee 1: Raúl Cabañero (ESP)

Assistant Referee 2: Iñigo Prieto(ESP)

Fourth Official: Pablo González Fuertes (ESP)

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Ignacio Iglesias Villanueva (ESP)

UEFA Referee Observer: Viktor Kassai (HUN)

UEFA Delegate: Jim Stjerne Hansen (DEN)

AS Roma (ITA) – FC Salzburg (AUT)

Referee: Slavko Vinčić (SVN)

Assistant Referee 1: Tomaž Klančnik (SVN)

Assistant Referee 2: Andraž Kovačič (SVN)

Fourth Official: Rade Obrenovič (SVN)

Video Assistant Referee: Nejc Kajtazović (SVN)

Assistant Video Assistant Referee: Matej Jug (SVN)

UEFA Referee Observer: Stephen Lodge (ENG)

UEFA Delegate: Orkhan Huseynzade (AZE)

CFR Cluj (ROU) – SS Lazio (ITA)

Referee: Felix Zwayer (GER)

Assistant Referee 1: Stefan Lupp (GER)

Assistant Referee 2: Marco Achmüller (GER)

Fourth Official: Sven Jablonski (GER)

Video Assistant Referee: Harm Osmers (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Katrin Rafalski (GER)

UEFA Referee Observer: Marián Ružbarský (SVK)

UEFA Delegate: Róbert Birgir Agnarsson (ISL)

ACF Fiorentina (ITA) – SC Braga (POR)

Referee: Benoît Bastien (FRA)

Assistant Referee 1: Hicham Zakrani (FRA)

Assistant Referee 2: Aurélien Berthomieu (FRA)

Fourth Official: Thomas Leonard (FRA)

Video Assistant Referee: Benoît Millot (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Eric Wattellier (FRA)

UEFA Referee Observer: Guy Goethals (BEL)

UEFA Delegate: Andrian Ixari (MDA)