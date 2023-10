Barcellona-Real Madrid, ancora razzismo contro Vinicius: tifosi urlano ‘scimmia’, poi il lancio di una banana

Ancora razzismo in Liga. Ancora Vinicius come vittima. La paura più grande nel Clasico Barcellona-Real Madrid si è concretizzata al momento della sostituzione nel recupero del fuoriclasse brasiliano dei blancos. L’esterno al 96′ si è accomodato in panchina e in quel momento, come si vede in un video pubblicato da Marca, c’è il fattaccio. Diversi tifosi urlano ‘Mono’, ‘Mono’, cioè ‘Scimmia’. Nel video si vede anche il lancio di un oggetto che sembra una banana. L’esterno brasiliano nel corso della gara era stato protagonista di un siparietto con Xavi, che in conferenza stampa ha speso belle parole: “Ho stima per lui, il mio è stato un gesto d’affetto”, dice in riferimento ad una pacca al giocatore. Un modo per stemperare la tensione della vigilia, ma non è stato sufficiente.