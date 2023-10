Wanda Nara: “Ho la leucemia, prima non riuscivo a chiamarla per nome”

Wanda Nara si apre sui social, parlando per la prima volta apertamente della sua malattia: “Ho la leucemia. All’inizio dicevo “questa cosa che ho”, poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome. Perdono coloro che hanno pensato che dovessi anticipare i miei tempi“. Aveva scoperto la diagnosi dalla televisione, quando ancora i medici non le avevano dato una risposta certa e ora, insieme alla sua famiglia, cerca una nuova normalità.