Beach soccer, l’Italia batte 5-3 l’Arabia Saudita nel primo test pre-Mondiale

Buona la prima per gli Azzurri del beach soccer, che hanno vinto 5-3 il test match contro l’Arabia Saudita nel pre-raduto iridato di Muscar. Per l’Italia doppietta per Alessandro Remedi e a segno anche Bertacca, Giordani e Zurlo. Questo raduno in Oman servirà a coach Del Duca per scegliere i 12 che dovranno andarsi a giocare la Coppa del Mondo a Dubai. “È stata una buona prima uscita – commenta a fine gara il Ct -. Il risultato, anche se vincere fa sempre piacere, non era importante: ci interessava rientrare nelle dinamiche del nostro sport. Stiamo lavorando bene, il team è perfetto, dobbiamo fare ancora un po’ di strada ma siamo qui appositamente per arrivare pronti al 15 febbraio”. “Spero di arrivare a quella data con qualche dubbio, significherebbe che abbiamo tutti lavorato bene. Chiaramente abbiamo un’ossatura importante e faremo valutazioni sulla condizione, sullo stato di forma e sui margini di crescita all’interno dei 10 giorni di competizione” chiude Del Duca.