Barcellona, Laporta: “Nel 2024 il club festeggerà 125 anni di storia con più forza che mai”

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha inviato una lettera a tutti i tesserati per salutare il 2023 e parlare anche di futuro. Il numero uno blaugrana ha ricordato che sarà il 125° anniversario del club, festeggiato con l’inaugurazione del nuovo Campo Nou: “Il Barca celebrerà 125 anni di storia con più forza che mai, con un presente e un futuro incoraggianti ed entusiasmanti che vogliamo condividere con tutti i membri e i tifosi con il nuovo Espai Barça, il palcoscenico dei sogni dove si esibiranno tutti i nostri sport, calcio, basket, pallamano, hockey, futsal e sport dilettantistici, che rappresentano la nostra quotidianità“. Infine un appello all’unità: “Non importa da dove veniamo, ci uniamo tutti e facciamo crescere la famiglia per diffondere i nostri valori basati sul talento, l’umiltà, l’impegno, il lavoro di squadra e il rispetto in tutto il mondo“.