Barcellona, Laporta: “Decisione di Xavi sorprendente. Ha dimostrato di avere grande dignità”

“La decisione di Xavi mi ha sorpreso, non era prevista. Un uomo onesto che ha dimostrato di avere grande dignità, ama il Barça e ha riflettuto molto sulla sua scelta. Lo ha fatto anche per liberare la squadra dalle pressioni e ha rinunciato all’ingaggio dell’ultimo anno di contratto. Gli ho detto che accettavamo le sue dimissioni solo perchè è Xavi. Non dimentico che ha accettato l’incarico in un momento molto complicato e nella scorsa stagione ha fatto un lavoro eccellente vincendo Liga e Supercoppa”. Parole d’amore da parte di Joan Laporta, presidente del Barcellona, nei confronti del tecnico che ha deciso di lasciare il club blaugrana a giugno.

“L’esonero di Xavi non è mai stata un’opzione. Merita la fiducia che abbiamo sempre avuto in lui, ma ora dobbiamo continuare a lottare in campionato e in Champions, abbiamo l’organico per eliminare il Napoli, dipende anche dal suo lavoro e non ho dubbi sul fatto che i giocatori lo seguiranno fino alla fine”, ha proseguito in un’intervista a Rac 1. Poi parla del futuro in panchina: “Deco ha diverse opzioni tra le mani, ci penserà lui in qualità di ds, ci sta lavorando, io non ho parlato con nessuno, ma chi verrà dovrà adeguarsi alle priorità societarie e alla politica del club che continua a puntare sulla ‘cantera’ e sul tipo di gioco che ci appartiene – spiega Laporta -. Verrà un tecnico che ha già una certa carriera alle spalle, ma nulla è escluso. Rafa Marquez? Sta facendo bene e si sta formando qui a casa nostra”.