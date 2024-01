Entry List Atp Marsiglia 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Marsiglia 2024, in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Jannik Sinner, come già annunciato dall’organizzazione del torneo mesi fa, ha in programma di giocare il torneo francese, ma ovviamente molto dipenderà anche dal suo cammino in Australia. In ogni caso, garantita una folta pattuglia azzurra, con Musetti e Sonego anch’essi presenti. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Marsiglia.

ENTRY LIST ATP 250 MARSIGLIA 2024

1 Jannik Sinner 4

2 Hubert Hurkacz 9

3 Grigor Dimitrov 13

4 Karen Khachanov 15

5 Ugo Humbert 21

6 Alejandro Davidovich Fokina 23 2

7 Jan-Lennard Struff 24

8 Lorenzo Musetti 25

Felix Auger-Aliassime 27

Sebastian Korda 29

Jiri Lehecka 32

Andy Murray 44

Lorenzo Sonego 46

Alexander Shevchenko 48

Emil Ruusuvuori 50

Zhizhen Zhang 53

Fabian Marozsan 65

Tomas Machac 73

ALTERNATES

1 Richard Gasquet 76

2 Alexandre Muller 79

3 Gregoire Barrere 81

4 Luca Van Assche 87

5 Borna Gojo 91

6 Arthur Rinderknech 97

7 Maximilian Marterer 98

8 Hugo Gaston 99

9 Quentin Halys 101

10 Flavio Cobolli 102