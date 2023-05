Barcellona, ipotesi di giocare fuori dall’Europa in caso di esclusione dalla Champions League

Il Barcellona resta ottimista sul caso Negreira, dal momento che l’incontro fra Laporta e Ceferin è andato bene: meglio, però, avere un piano B. Secondo il programma ‘Onze’ di TV Catalunya, il club blaugrana starebbe valutando la possibilità di giocare fuori dall’Europa in caso di esclusione dalla Champions League 2023/2024. Si tratta di uscenario che comprenderebbe varie ipotesi, dalle amichevoli alla partecipazione su invito a una competizione ufficiale, magari in Asia. Ma non solo: se il Barcellona dovesse essere sanzionato dalla Liga, vaglierebbe anche l’ipotesi di giocare in un altro campionato europeo.