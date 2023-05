Dalla Spagna notizie su Zidane: PSG, Juventus o Marsiglia nel suo futuro

Fermo da quasi due anni, dopo aver aspettato invano la panchina della Francia, Zinedine Zidane è deciso a tornare ad allenare a partire dalla prossima stagione. Ma dove? Secondo il quotidiano ‘Sport’, le ipotesi sono tre e, fra queste, non ci sarebbe un nuovo ritorno al Real Madrid dove, nonostante le voci sul Brasile, Carlo Ancelotti sembra destinato ad andare avanti. Paris Saint-Germain, Juventus o Marsiglia nel futuro di Zizou: in particolare, la panchina bianconera sarebbe nei pensieri del tecnico francese sin da quando ha lasciato i blancos. Zidane tornerebbe volentieri a Torino, dove ha giocato per cinque anni prima di passare al Real, e lo farebbe nonostante la situazione complicata dei bianconeri fuori dal campo.