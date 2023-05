Serena Williams è incinta: sarà mamma per la seconda volta

Approfittando della sua presenza al Met Gala di questa notte, Serena Williams, ritiratasi ufficialmente dal tennis dopo gli US Open 2022, ha annunciato di essere nuovamente incinta e che sarà mamma per la seconda volta con il suo compagno, Alexis Ohanian. Serena, che è già mamma della piccola Olympia di quattro anni, ha annunciato la notizia a tutto il mondo attraverso i suoi social network e si è vista al gala con il pancione, il che lascia presagire che la nascita del suo secondo figlio avverrà in tempi non troppo lunghi. “È stato così emozionante quando Anna Wintour [l’organizzatrice dell’evento, ndr] ha invitato noi tre al Met Gala”, si legge nel post condiviso dalla 23 volte campionessa Slam su Instagram.

