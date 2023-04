Barcellona-Girona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2022/2023

Barcellona-Girona sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la Liga 2022/2023. A chiudere la 28esima giornata di campionato è il match del Camp Nou, in cui i catalani ospitano il Girona. Sfida che si preannuncia a senso unico, anche perché la brigata di Xavi vuole approfittare del ko del Real Madrid e fare un altro passo verso uno scudetto ormai annunciato. Si parte alle ore 21 di lunedì 10 aprile, diretta in esclusiva su Dazn.