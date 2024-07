Barcellona, Flick si presenta: “Ci sono le base per favore un lavoro incredibile coi giovani”

Il nuovo allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione: “Sono arrivato in un club incredibile, sono molto felice. La gente per strada è entusiasta e ho visto che c’è una squadra giovanile di grande qualità, sono molto grato a La Masia, voglio far crescere questi giocatori. Ci sono le basi per fare un lavoro fantastico con i giovani, devono migliorare perché sono giovani e non sarebbe giusto fare nomi“. Il tedesco ha poi elogiato Yamal: “Ha fatto un Europeo straordinario, ma deve continuare a restare con i piedi per terra. Ho parlato con lui ed è una persona eccezionale, penso che sia sulla strada giusta“.

Sugli acquisti, Flick ha aggiunto: “Abbiamo giocatori per tutti i ruoli, ma ci sono degli imprevisti, qui voglio dire che è un peccato non avere Ansu Fati, che si stava allenando alla grande, ma non lo avremo per la tournée. Un nuovo mediano? Sono contento di quello che abbiamo, mi piace vedere cosa può fare chi è qui. Vogliamo far crescere i giovani, poi ci sono giocatori infortunati che devono rientrare“. Infine sugli obiettivi stagionali, l’ex tecnico del Bayern Monaco ha sottolineato: “Gli obiettivi sono giocarsi il titolo e dare gioia ai tifosi. Datemi qualche settimana e potrò rispondervi in ​​modo più preciso. Ovviamente sono venuto per vincere. Per questo sono venuto con la mia squadra, l’obiettivo è vincere e questo è un lavoro di squadra“.