Barcellona, dalla Spagna: Flick candidato n°1 per la panchina. Deco incancato da Lookman

Prende sempre più quota la candidatura di Hansi Flick come allenatore del Barcellona nella prossima stagione dopo la frattura fra Joan Laporta e Xavi. Secondo il Mundo Deportivo, ieri il 59enne allenatore tedesco ex Bayern avrebbe avuto un contatto telefonico col ds Deco, poi partito alla volta di Londra assieme al suo vice, Bojan Krkic, ma non per incontrare l’ex CT della Mannschaft come si vociferava. Da parte sua Flick avrebbe dato la priorità ai Blaugrana, tanto da rifiutare l’approccio del Chelsea, motivo per cui i media catalani parlano di contatti positivi.

Sul fronte mercato invece, occhio ad Ademola Lookman. Come riferisce il quotidiano catalano Sport infatti, i due dirigenti del Barça erano ieri sera in tribuna a Dublino per la finale di Europa League, e sarebbero rimasti stregati dalla prestazione dell’attaccante anglo-nigeriano, decisivo con la sua tripletta. Il giocatore ha un contratto con l’Atalanta fino al 2026 e il suo valore mercato era stimato in 30 milioni di euro prima dell’exploit in finale. A Deco e Bojan non è sfuggita nemmeno la grande prestazione di Ederson, altro elemento che, per le sue caratteristiche potrebbe fare comodo al Barcellona, ma che viene valutato dagli orobici 50 milioni.