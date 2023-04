Barcellona-Atletico Madrid, Simeone: “Loro sono stati più forti, sconfitta giusta”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha così parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata sul campo del Barcellona (1-0). “Cerco di guardare le cose positive: vincere sarebbe stato meglio, ma la squadra ha giocato la partita che volevo – ha affermato Simeone, come riporta AS –. Non siamo riusciti a essere concreti sotto porta. C’è stata la traversa di Griezmann, poi un altro suo tiro parato dal portiere. Nella ripresa è stato diverso: sull’1-0, il Barcellona ha provato a chiudere i conti, poteva fare di più, ma a nostra volta noi potevamo pareggiare. L’occasione di Griezmann, quella di de Paul… La sconfitta è giusta perché loro sono stati più forti. La partita di oggi è stata in linea con quella di andata del Wanda Metropolitano”.