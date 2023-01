Atletico Madrid, si continua a lavorare per Depay. Intanto lui non si allena con il Barcellona

L’Atletico Madrid, dopo aver ceduto Joao Felix in prestito al Chelsea, continua a cercare un sostituto del portoghese. Il nome in cima alla lista dei desideri dei Colchoneros è quello di Memphis Depay, che è sempre più ai margini del Barcellona tanto che, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘As’, non si è allenato con il resto dei compagni. La società blaugrana è pronta a multare l’olandese per aver saltato la seduta odierna e sarebbe disposta a cederlo soltanto per una cifra compresa tra i 5 e i 7 milioni di euro o in uno scambio con l’esterno offensivo belga Yannick Carrasco. Al momento l’Atletico riflette e non affonda il colpo, nella speranza di abbassare le preteste dei catalani.