Atletico Madrid, Cerezo: “Joao Felix non vuole restare, ma gli piaccia o no è nostro”

“Joao Felix non vuole restare all’Atletico Madrid, ma che gli piaccia o no è ancora un nostro giocatore. È ormai chiaro a tutti che Joao Félix non voglia giocare per l’Atletico Madrid”. Lo ha detto il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, parlando a Jugones de la Sexta della situazione che riguarda Joao Felix: “Ci sono di certo degli interessamenti da parte di alcuni club, ma per ora, anche se lui non vuole che sia così, resta pur sempre un giocatore dell’Atletico Madrid”.