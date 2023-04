Athletic Bilbao, Nico Williams disattiva i profili social dopo gli insulti post-eliminazione in Copa del Rey

I tifosi dell’Athletic Bilbao non hanno certamente gradito l’eliminazione in semifinale in Copa del Rey per mano dell’Osasuna. Il 2-1 tra andata e ritorno con il quale i baschi hanno salutato la competizione ha portato alcuni suoi supporters a sfogarsi sui social con le conseguenze che possiamo immaginare. Il giovane attacante Nico Williams, dopo decine e decine di insulti e minacce, ha deciso di disattivare i propri profili dalle diverse piattaforme.