Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna cade a Valencia, fatale l’ultimo quarto

Sconfitta per la Virtus Bologna nella penultima giornata di Eurolega 2022/2023 per le vu nere, che sanno già di essere fuori dai playoff ormai da qualche settimane e che devono arrendersi stavolta a Valencia. Finisce 79-68 al Pavellò Municipal Font de San Luis, al termine di una sfida equilibrata in cui i felsinei di Scariolo giocano ad armi pari per tre quarti calando nettamente di rendimento nell’ultimo quarto, in cui di fatto matura la sconfitta con un parziale di meno dieci che pesa ed è decisivo. La prestazione è comunque confortante per la capolista della Serie A1, che adesso è chiamata a voltare pagina.

Nel primo quarto ritmo non esaltante e approccio abbastanza negativo per le vu nere, che però lievitano alla distanza: tanti errori difensivi degli spagnolo puniti dal cinismo della Virtus, 17-19 e nel secondo quarto Alexander fa il bello e il cattivo tempo per i padroni di casa, mettendo a referto quattro canestri, bene Ojeleye per Bologna, ma non basta a evitare che all’intervallo lungo i ragazzi di Scariolo vadano sotto, seppur di un solo possesso. Nel terzo quarto gli iberici provano a prendere margine ma il massimo vantaggio è di +4, in chiusura di parziale c’è una gran tripla di Mickey e si approda agli ultimi dieci minuti sul 58-57. Troppe palle perse per gli ospiti nell’ultimo quarto, in cui la Virtus rimedia un pesante break di 15-0 e si arrende col punteggio di 79-68.

Nelle altre sfide di serata, spicca il 103-86 dal sapore di Nba imposto dal Fenerbahce nel derby con l’Anadolu Efes. 79-67 tra Real Madrid e Bayern Monaco, emozioni forti tra Zalgiris Kaunas e Maccabi Tel Aviv con la vittoria dei padroni di casa per 68-67, infine la Stella Rossa regola l’Olympiacos 87-79, ma i greci confermano la vetta della classifica di regular season.