Aston Villa, Zaniolo decisivo al 97′. L’ex Roma sui social: “Non smetterà mai di bruciare il fuoco che ho dentro”

Nicolò Zaniolo è risultato decisivo in Aston Villa-Sheffield United, segnando il gol al 97′ che ha evitato ai Villans una pesante sconfitta interna. Con questo pareggio infatti gli uomini di Emery hanno provvisoriamente agganciato in testa alla Premier League l’Arsenal, oggi impegnato nello scontro al vertice con il Liverpool. L’ex Roma ha poi pubblicato un post su Instagram, con una frase piuttosto eloquente: “Non smetterà mai di bruciare il fuoco che ho dentro!”. Zaniolo andrà ora a caccia di un maggiore spazio in squadra, visto che le presenze dal 1′ sono state davvero pochissime in questa prima parte di stagione. Anche ieri sera l’azzurro è entrato al minuto 81, ma ha comunque trovato il modo di essere determinante.

Il post di Zaniolo su Instagram