Basket in lutto: morto Garly Sojo, ha giocato con il Venezuela negli ultimi Mondiali

Basket in lutto per la morte del giocatore venezuelano Garly Sojo, scomparso a Caracas ad appena 24 anni. La notizia è stata confermata su X dalla stessa federazione del paese sudamericano, che ha ricordato come il giovane cestista aveva vinto la medaglia d’argento ai recenti Panamericani di Santiago e inoltre ha giocato agli ultimi Mondiali nelle Filippine. “Era una persona straordinaria”, si legge. Non sono note le causa del decesso.