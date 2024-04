Aston Villa, Unai Emery rinnova fino al 2027

L’allenatore dell’Aston Villa, Unai Emery ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Lo riporta la BBC. Quella in corso è la seconda stagione in Premier League alla guida dei Villans per l’ex tecnico dell’Arsenal, che ha ereditato la squadra da Steven Gerrard in sedicesima posizione nel novembre 2022. Da quel momento Emery è riuscito ad invertire la rotta, portando il club in Conference League (che vede l’Aston Villa in semifinale). Ora la squadra è quarta in classifica in Premier League. Emery ha vinto l’Europa League per tre stagioni consecutive con il Siviglia, prima di sollevare il trofeo anche nel 2021 con il Villarreal.