Arsenal, offerti 120 milioni per Declan Rice

L’Arsenal fa sul serio per Declan Rice, capitano del West Ham. I Gunners hanno rilanciato a 105 milioni di sterline (oltre 120 milioni di euro) per il centrocampista della nazionale inglese. Come riporta la Bbc, la società londinese aveva presentato due offerte inferiori ai 100 milioni di sterline richiesti dal West Ham che ieri ha respinto anche una proposta da 90 milioni di sterline del Manchester City. Cinque i gol stagionali nell’ultima stagione per il mediano, che ha chiuso la stagione alzando la Conference League, il suo primo trofeo con la maglia del West Ham.

