Milan, ufficiale: Marco Sportiello è il nuovo portiere rossonero

La notizia era nell’aria già da qualche mese, ma ora è arrivata l’ufficialità: Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche di rito, arriva a parametro zero dall’Atalanta ed ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2027. Sportiello andrà a ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle dell’inamovibile Mike Maignan, ma potrà sicuramente avere delle chance da titolare durante il corso di una stagione ricca di impegni e competizioni.

Dal comunicato rossonero: “Sportiello, nato a Desio il 10 maggio 1992, cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta, prima di muovere i primi passi nel calcio professionistico con Seregno (stagione 2010/11), Poggibonsi (2011/12) e Carpi (2012/13) e fare ritorno all’Atalanta con cui colleziona 88 presenze tra il 2013 e il 2017. Dal gennaio 2017 al giugno 2018 veste in 39 occasioni la maglia della Fiorentina e nel 2018/19 per 36 volte quella del Frosinone, per poi tornare nuovamente a difendere la porta dell’Atalanta, per un totale di 136 presenze con gli orobici. Al Milan Sportiello indosserà la maglia numero 57”.